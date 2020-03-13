Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı VİDEO! Fragman izle

Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 59. bölümüyle hayranlarından tam not aldı. Bir Zamanlar Çukurova’nın 59. bölümünde Demir’in Müjgan’ın gönderdiği kaseti izlemesinin ardından Züleyha’yı evden atmıştı. Evlatlarından ayrı kalan Züleyha sokak ortasında kendini yakmak isterken Fekeli son anda yetişerek ona evini açar. Çocuğuyla birlikte ABD’ye gitmeye karar veren Müjgan ise Züleyha’nın Fekeli’nin evinde olduğunu öğrenince Çukurova’ya geri döner. Evlat acısına dayanamayan Züleyha ise Demir’i öldürmeye karar verir... Yeni bölümü heyecanla bekleyen diziseverler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı