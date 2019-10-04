Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm tek parça tamamını izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38. bölümü ile sevenleri heyecana sürükledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölümünde evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha’yla buluşmuştu. İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk yine bir korkulu an ile sona erdi. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor! Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor. Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm kesintisiz tek parça izle...

Bir Zamanlar Çukurova 38. Bölüm izle Yeni bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 38'inci bölüme Yılmaz, Züleyha ve Demir arasındaki en gergin an ile başlayacak.

DEMİR CEZAEVİNDEN KAÇTI! YILMAZ VE ZÜLEYHA'YI BULDU!

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

YILMAZ, ZÜLEYHA'YI ALMAYA KARARLI!

DEMİR DE TÜM GEMİLERİ YAKMAYA!

Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!

ZÜLEYHA YILMAZ'IN AŞKI İLE EVLİ BİR KADIN OLMANIN ARASINDA!

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

HÜNKAR'IN TÜM YOLLARI FEKELİ'YE ÇIKARKEN

FEKELİ'NİN YOLUNA DA BEHİCE ÇIKIYOR!

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!

Her perşembe milyonların ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni sezonda bu soruların cevapları ile atv'de!