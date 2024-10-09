Bir Gece Masalı 7.Bölüm Fragmanı (15 Ekim Salı 2024)

Geçtiğimiz akşam (8 Ekim Salı) atv ekranlarında 6. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı'nın 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümüne dair ipuçları...