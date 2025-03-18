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Bir Gece Masalı 26.Bölüm 2.Fragmanı

Bir Gece Masalı 26.Bölüm 2.Fragmanı

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Giriş: 18.03.2025 11:15
Güncelleme:18.03.2025 11:15
Mahir’in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza’nın ikinci kez yaşadığı Mahir’i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim’dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde’ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.
Bir Gece Masalı 26.Bölüm 2.Fragmanı
Bir Gece Masalı 26.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 26.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 26.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 26.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 25.Bölüm 2.Fragmanı
Bir Gece Masalı 25.Bölüm 2.Fragmanı
Bir Gece Masalı 25.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 25.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 24. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 24. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme
Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 20.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 20.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 19. Bölüm Fragman
Bir Gece Masalı 19. Bölüm Fragman
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