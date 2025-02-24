Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Fragmanı

Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.