Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm fragmanı | "İçeride ölür ama asla teslim olmaz!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 45'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "İçeride ölür ama asla teslim olmaz!" sözleri damga vurdu.