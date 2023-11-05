Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm fragmanı | "Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 44'üncü bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!" sözleri damga vurdu.