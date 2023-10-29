Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı | "Hepsinin korkulu kabusu olacağım!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 43'üncü bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Hepsinin korkulu kabusu olacağım!" sözleri damga vurdu.