Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm 2. fragmanı | "Leyla Türk'ün ölmesini istiyorum"

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 43'üncü bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Leyla Türk'ün ölmesini istiyorum" sözleri damga vurdu.

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.