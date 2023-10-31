31 Ekim 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm 2. fragmanı | "Leyla Türk'ün ölmesini istiyorum"
Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 43'üncü bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Leyla Türk'ün ölmesini istiyorum" sözleri damga vurdu.
Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.
Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.