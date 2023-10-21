Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı | "Feryatlarını arşa çıkarmazsam bana da Cezayir demesinler!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 42'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Feryatlarını arşa çıkarmazsam bana da Cezayir demesinler!" sözleri damga vurdu. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.