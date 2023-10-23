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Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm 2. fragmanı | "Erman'ın elini öpmek isteyenin selasını okuturum!"

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Giriş: 23.10.2023 12:07
Güncelleme:23.10.2023 12:07
Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 42'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Erman'ın elini öpmek isteyenin, ertesi gün selasını okuturum!" sözleri damga vurdu.

Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar. Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler. Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.

Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.

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Erman’ın elini öpmek isteyenin selasını okuturum!
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