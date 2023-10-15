Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı | "Seni bir daha kaybetmeye ne ben ne de annem dayanamayız!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 41'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Seni bir daha kaybetmeye ne ben ne de annem dayanamayız!" sözleri damga vurdu.