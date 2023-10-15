15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı | "Seni bir daha kaybetmeye ne ben ne de annem dayanamayız!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı | "Seni bir daha kaybetmeye ne ben ne de annem dayanamayız!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2023 15:34
Güncelleme:15.10.2023 15:34
Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 41'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Seni bir daha kaybetmeye ne ben ne de annem dayanamayız!" sözleri damga vurdu.
Seni bir daha kaybetmeye dayanamayız!
"Seni bir daha kaybetmeye dayanamayız!"
Seninle ölene kadar düşman kalacağız!
"Seninle ölene kadar düşman kalacağız!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı
Çakalların uluması, aslanlar kükreyene kadardır!
"Çakalların uluması, aslanlar kükreyene kadardır!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı
Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle gelin!
"Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle gelin!"
Hainlik yapmaya yeltenecek olan varsa efendilerine söylesinler
"Hainlik yapmaya yeltenecek olan varsa efendilerine söylesinler"
Cezayir’in tek bir düşmanı var, o da kendisi!
"Cezayir'in tek bir düşmanı var, o da kendisi!"
İstanbul’a dönmeye karar verdim!
"İstanbul'a dönmeye karar verdim!"
Vatanı vatan yapan, uğruna ölenlerdir!
"Vatanı vatan yapan, uğruna ölenlerdir!"
Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!
"Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı izle
Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı izle
Daha Fazla Video Göster