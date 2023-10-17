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Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm 2. fragmanı | ''En son sözü ben söyler raconu ben keserim!''

Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm 2. fragmanı | ''En son sözü ben söyler raconu ben keserim!''

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Giriş: 17.10.2023 12:02
Güncelleme:17.10.2023 12:02
Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 41'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, ''En son sözü ben söyler raconu ben keserim!'' sözleri damga vurdu.

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

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’’En son sözü ben söyler raconu ben keserim!’’
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