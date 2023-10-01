Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 39'uncu bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Benim için hayat, inandığım şeyler uğruna ölene kadar bıkmadan yorulmadan savaşmaktır" sözleri damga vurdu.