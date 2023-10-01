Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm 2. fragmanı | "Seninle ölene kadar düşman kalacağız!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 39. bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Seninle ölene kadar düşman kalacağız!" sözleri damga vurdu.