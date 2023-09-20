20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 11:55
Güncelleme:20.09.2023 11:55
Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 38'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Başına bir şey geleceğini düşünmemek çok güzel bir şey biliyor musun?" sözleri damga vurdu.
Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı
Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle gelin!
"Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle gelin!"
Hainlik yapmaya yeltenecek olan varsa efendilerine söylesinler
"Hainlik yapmaya yeltenecek olan varsa efendilerine söylesinler"
Cezayir’in tek bir düşmanı var, o da kendisi!
"Cezayir'in tek bir düşmanı var, o da kendisi!"
İstanbul’a dönmeye karar verdim!
"İstanbul'a dönmeye karar verdim!"
Vatanı vatan yapan, uğruna ölenlerdir!
"Vatanı vatan yapan, uğruna ölenlerdir!"
Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!
"Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı izle
Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı izle
Leyla’yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir’in zaafı!
Leyla'yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir'in zaafı!"
Kayıkçı’nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!
"Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!"
İhanet uzaktan değil yakından gelir!
"İhanet uzaktan değil yakından gelir!"
“Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!”
“Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!”
Daha Fazla Video Göster