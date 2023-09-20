Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 38'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Başına bir şey geleceğini düşünmemek çok güzel bir şey biliyor musun?" sözleri damga vurdu.