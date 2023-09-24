Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm 2. fragmanı | "Çakalların uluması, aslanlar kükreyene kadardır!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 38'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Çakalların uluması, aslanlar kükreyene kadardır!" sözleri damga vurdu.