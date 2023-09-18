Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm fragmanı | "Hainlik yapmaya yeltenecek olan varsa efendilerine söylesinler"

Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 37'nci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Hainlik yapmaya yeltenecek olan varsa efendilerine söylesinler" sözleri damga vurdu.