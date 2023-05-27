Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı izle! "Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!" sözleri damga vurdu.