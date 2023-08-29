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Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! "Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! "Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!"

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Giriş: 29.08.2023 10:37
Güncelleme:29.08.2023 10:38
atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon tanıtımı yayınlandı. Yeni sezonuyla ekranda fırtına gibi esmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 36. bölüm fragmanına "Ne kadar uslu durursam durayım, düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!" sözleri damga vurdu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.

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Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!
"Düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı izle
Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı izle
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