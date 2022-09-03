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Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 2. fragmanı! Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 2. fragmanı

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. fragmanı! Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 2. fragmanı

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Giriş: 03.09.2022 11:48
Güncelleme:03.09.2022 11:48
atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda öne çıkan Cezayir’in (Oktay Kaynarca) aile ilişkileri, tutkulu aşkları izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan yeni fragmanına, "Sen hala o evin reisisin oğlum, o evin babasısın!" sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni fragmanı...

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 2. fragmanı
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Oktay Kaynarca'nın paylaşımına beğeni yağdı!
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