03 Eylül 2022, Cumartesi
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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. fragmanı! Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 2. fragmanı
atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda öne çıkan Cezayir’in (Oktay Kaynarca) aile ilişkileri, tutkulu aşkları izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan yeni fragmanına, "Sen hala o evin reisisin oğlum, o evin babasısın!" sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni fragmanı...
Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.