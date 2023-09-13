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Aldatmak 37. bölüm 2. fragmanı izle | ''Anne olmak ne zor!''

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Giriş: 13.09.2023 13:34
Güncelleme:13.09.2023 13:34
Aldatmak 37. bölüm 2. fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, ''Anne olmak ne zor!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır. Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir. Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır. Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

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Aldatmak 37. bölüm 2. fragmanı izle | ’’Anne olmak ne zor!’’
Aldatmak 37. bölüm 2. fragmanı izle | ''Anne olmak ne zor!''
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