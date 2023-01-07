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Aldatmak 16. bölüm fragmanı izle | "Bu yaptıklarının hesabını soracağım onlardan!"

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Giriş: 07.01.2023 17:05
Güncelleme:07.01.2023 17:06
Aldatmak 16. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 16. bölüm fragmanına, "Bu yaptıklarının hesabını soracağım onlardan!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...
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