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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur'un katili tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Giriş: 15.11.2021 13:21
Güncelleme:15.11.2021 13:22
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlanan Neslihan Batur cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 9 Kasım Salı günü ortadan kaybolan Batur'un sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü ve kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında tutuklanan Habib Başar'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Müge Anlı Neslihan Batur cinayetindeki o detayı canlı yayında paylaştı.

Müge Anlı, Habip Bey'in adliyeye sevk edildiğini, önce savcı karşısında çok pişman olduğunu söylediğini sonra da kasten öldürme suçu ile Maltepe cezaevine gönderildiğini söyledi.

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