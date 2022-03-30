Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Güner ailesinden 4 kişi katledildi. Aynı aileden Mehmet Güner, aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner, onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner'in silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin ön otopsi raporu ortaya çıkarken Anıl Güner'in ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. Anıl'ı son gören kişi Müge Anlı ekibine konuştu. İşte Edirne'deki aile katliamı ile ilgili detaylar...