Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Manisa'da gelinlerin zulmü! Dayaktan dansa uzanan dehşet... Utanç veren tuhaflıklar zinciri! Kim doğru kim yalan söylüyor? Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü! Börek almaya gidecekti kayboldu! 13 gün sonra Müge Anlı'da bulundu. Anne önce mutluluğa sonra gözyaşlarına boğuldu. Endişeli bekleyiş. Nilüfer Karadoğan ile ilgili gelişmeler. Sağlık Ocağına diye çıktı bir daha haber alınamadı! Aileyi korkutan mesaj... 2 çocuk annesi Hanife Akyıl nerede? Almanya'da kayıplara karıştı. 5 aydır hiçbir haber alınamadı. Endişeli bir annenin yardım çığlıkları... 32 yaşındaki Arif Alagöz ile ilgili gelişmeler. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Manisa'da gelinlerin zulmü! Dayaktan dansa uzanan dehşet... Utanç veren tuhaflıklar zinciri! Kim doğru kim yalan söylüyor? Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü! Börek almaya gidecekti kayboldu! 13 gün sonra Müge Anlı'da bulundu. Anne önce mutluluğa sonra gözyaşlarına boğuldu. Endişeli bekleyiş. Nilüfer Karadoğan ile ilgili gelişmeler. Sağlık Ocağına diye çıktı bir daha haber alınamadı! Aileyi korkutan mesaj... 2 çocuk annesi Hanife Akyıl nerede? Almanya'da kayıplara karıştı. 5 aydır hiçbir haber alınamadı. Endişeli bir annenin yardım çığlıkları... 32 yaşındaki Arif Alagöz ile ilgili gelişmeler. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.