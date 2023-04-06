Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; hayatlarının baharında kaybedilen bir çift, hala, amca, anneanne ve dede, yüzleşen taraflar, eşya kapmaca, evlat yadigarı torun için verilen mücadele! Arkadaşıyla evden çıktı, önce motoru sonra cenazesi bulundu! İddiaların odağındaki isimler, soru işaretleri, kuşkular... Hikmet Özgüneş’in şüpheli ölümü! 6 aylık bebekken terk edildi, ne bir kez anne diyebildi, ne nüfusa kaydoldu! Anne özlemi, kimlik arayışı, 18 yıllık hasret... Hikayesinin eksik yanını tamamlamak isteyen Şevket Gül ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; hayatlarının baharında kaybedilen bir çift, hala, amca, anneanne ve dede, yüzleşen taraflar, eşya kapmaca, evlat yadigarı torun için verilen mücadele! Arkadaşıyla evden çıktı, önce motoru sonra cenazesi bulundu! İddiaların odağındaki isimler, soru işaretleri, kuşkular... Hikmet Özgüneş'in şüpheli ölümü! 6 aylık bebekken terk edildi, ne bir kez anne diyebildi, ne nüfusa kaydoldu! Anne özlemi, kimlik arayışı, 18 yıllık hasret... Hikayesinin eksik yanını tamamlamak isteyen Şevket Gül ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.