Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında kayıp bir çocuk, 5 yıldır cevap arayan soru! Tanıklar, çelişkili yanıtlar, tehdit iddiaları... Celal Seyit’e ne oldu? Elinde bir poşetle çıktı, bir daha geri dönmedi! 64 yaşındaki Burhan Yılmazcoşar’la ilgili sıcak gelişme! Hayat arkadaşı istedi, kalp yarası oldu! Hayali bir kadın, pahalıya patlayan evlilik hayali... Mehmet Genç’in dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında kayıp bir çocuk, 5 yıldır cevap arayan soru! Tanıklar, çelişkili yanıtlar, tehdit iddiaları... Celal Seyit'e ne oldu? Elinde bir poşetle çıktı, bir daha geri dönmedi! 64 yaşındaki Burhan Yılmazcoşar'la ilgili sıcak gelişme! Hayat arkadaşı istedi, kalp yarası oldu! Hayali bir kadın, pahalıya patlayan evlilik hayali... Mehmet Genç'in dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.