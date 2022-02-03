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Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Şubat Perşembe tek parça izle

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Giriş: 03.02.2022 10:25
Güncelleme:03.02.2022 12:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır izine rastlamayan anne oğul, cinayet şüphesi... Tehdit mi ediliyor yoksa yaşananlar örtbas mı ediliyor? Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlunun şüpheli kaybı! Ev, araba, arsa... Elde avuçta ne varsa sattı, 14 yılda milyonlarca lira kaptırdı! 61 yaşındaki İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesi! Ailesini en son görüntülü aradı, yıllar geçti haber alan olmadı! 42 yaşındaki Sevil Ateş’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır izine rastlamayan anne oğul, cinayet şüphesi... Tehdit mi ediliyor yoksa yaşananlar örtbas mı ediliyor? Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlunun şüpheli kaybı! Ev, araba, arsa... Elde avuçta ne varsa sattı, 14 yılda milyonlarca lira kaptırdı! 61 yaşındaki İsmail Çırakkoca'nın dolandırılma hikayesi! Ailesini en son görüntülü aradı, yıllar geçti haber alan olmadı! 42 yaşındaki Sevil Ateş'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 3 ŞUBAT PERŞEMBE TEK PARÇA İZLE

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