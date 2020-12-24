Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık Perşembe izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayını izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Aralık Perşembe Müge Anlı'da bugün, Kayıp bir adam... En son ne zaman görüldü? Hamdi Kılıç'ın kaybındaki soru işaretleri... Baldız denilen eski eş sahte gelin çıktı olan damat adayına oldu. Akılalmaz olaylar zinciri... Evlilik hayali pahalıya patlayan Emre Korkmaz'ın dolandırılma hikayesi... 15 yaşında küçük bir kız... 10. sınıf öğrencisi ile ilgili sıcak gelişme! Yeğeniyle çıktı, kayıplara karıştı. Yıllarca yurt dılında sanıldı. Kuşkulandıran detaylar... Satılan araçlar ve eşyalar. Hüseyin Cura nerede?

24 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 24 ARALIK PERŞEMBE İZLE