Müge Anlı 23 Şubat Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesi kayıp bir kadın, hedefteki eski eş, kırgın ve kızgın bir evlat! Güldane Biçer’in şüpheli kayb��! 9 yıldır kayıp olan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe için arama çalışmaları... 20 yaşında genç bir kadın 4 ay önce kayboldu! Kaçırılma söylentisi, işkence şüphesi, korku dolu olaylar şüphesi... Mervenur Polat’la ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesi kayıp bir kadın, hedefteki eski eş, kırgın ve kızgın bir evlat! Güldane Biçer'in şüpheli kaybı! 9 yıldır kayıp olan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe için arama çalışmaları... 20 yaşında genç bir kadın 4 ay önce kayboldu! Kaçırılma söylentisi, işkence şüphesi, korku dolu olaylar şüphesi... Mervenur Polat'la ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.