Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 11 yıldır evladını göremeyen anne, kocasından kuşku duyuyor! Şiddet ve cinayet iddiaları, aile bireylerinin hedefindeki baba, Karaman’dan Japonya’ya uzanan şüphe! Karısının cinayetle suçladığı koca canlı yayında! Parasıyla kaybolan 3 çocuk babası, ayrıldığı kocasının alacak defteriyle gezen eski eş, eski gelinlerini suçlayan aile, hatalar ve kuşkular! Mustafa Hakkulu’nun kaybında soru işaretleri! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü, ihanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar, itirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 11 yıldır evladını göremeyen anne, kocasından kuşku duyuyor! Şiddet ve cinayet iddiaları, aile bireylerinin hedefindeki baba, Karaman'dan Japonya'ya uzanan şüphe! Karısının cinayetle suçladığı koca canlı yayında! Parasıyla kaybolan 3 çocuk babası, ayrıldığı kocasının alacak defteriyle gezen eski eş, eski gelinlerini suçlayan aile, hatalar ve kuşkular! Mustafa Hakkulu'nun kaybında soru işaretleri! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü, ihanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar, itirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.