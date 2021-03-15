CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Mart Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Abdurrahman Çığ’ın dehşet gecesi, eniştenin kabarık suç dosyası! Çığ ailesini yaşadığı inanılmaz olaylar! Günlerce bulunamadı, karşılıklı iddialar! Konya’da kaybolan 15 yaşındaki çocukla ilgili sıcak gelişme! Palu ailesi davasından sıcak gelişme! Terziye emanet edildi, Almanya’ya evlatlık verildi! Tolga Tapanoğlu’nun ailesini arama öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Abdurrahman Çığ'ın dehşet gecesi, eniştenin kabarık suç dosyası! Çığ ailesini yaşadığı inanılmaz olaylar! Günlerce bulunamadı, karşılıklı iddialar! Konya'da kaybolan 15 yaşındaki çocukla ilgili sıcak gelişme! Palu ailesi davasından sıcak gelişme! Terziye emanet edildi, Almanya'ya evlatlık verildi! Tolga Tapanoğlu'nun ailesini arama öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.