Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Adana’da kadın cinayeti! Bir anneyi öfkelendiren olaylar zinciri, ardı arkası kesilmeyen soru işaretleri, bildiklerini saklayan baba! 18 yaşındaki Meliha Özsu’yu kim öldürdü? 18 yaşında genç bir kız, günlerdir haber alınamıyor! Kaçırılma iddiası, endişeli bekleyiş! Sibel Demirbaş ile ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! 2 kız kardeşin kuşkulandığı isimler, çelişkili ifadeler! 26 yaşındaki Seher Yüksel’e ne oldu? Açıklamalarıyla dikkat çeken enişte canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Adana'da kadın cinayeti! Bir anneyi öfkelendiren olaylar zinciri, ardı arkası kesilmeyen soru işaretleri, bildiklerini saklayan baba! 18 yaşındaki Meliha Özsu'yu kim öldürdü? 18 yaşında genç bir kız, günlerdir haber alınamıyor! Kaçırılma iddiası, endişeli bekleyiş! Sibel Demirbaş ile ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! 2 kız kardeşin kuşkulandığı isimler, çelişkili ifadeler! 26 yaşındaki Seher Yüksel'e ne oldu? Açıklamalarıyla dikkat çeken enişte canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.