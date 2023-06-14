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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 14.06.2023 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şifalı bitki meraklısı 74 yaşında bir adam, 2 katlı mağarada hazine buldum dedi, 2 arkadaşının yanında kayboldu! Ölümsüzlük otu mu topladılar, mağaradan define mi çıkardılar? Kadri Fidan’ın kaybında kuşku uyandıran noktalar! Ailesine not bıraktı, sırra kadem bastı! Patronunun karısından mı kaçtı? 21 yaşındaki Rukiye’nin kaybındaki iddialar! Kayıp Halit Kuşçu için kenetlenen yakınları, kızına ve damadına yüzleşme çağrısı, karşılıklı suçlamalar, iddialar, tanıklar... 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şifalı bitki meraklısı 74 yaşında bir adam, 2 katlı mağarada hazine buldum dedi, 2 arkadaşının yanında kayboldu! Ölümsüzlük otu mu topladılar, mağaradan define mi çıkardılar? Kadri Fidan'ın kaybında kuşku uyandıran noktalar! Ailesine not bıraktı, sırra kadem bastı! Patronunun karısından mı kaçtı? 21 yaşındaki Rukiye'nin kaybındaki iddialar! Kayıp Halit Kuşçu için kenetlenen yakınları, kızına ve damadına yüzleşme çağrısı, karşılıklı suçlamalar, iddialar, tanıklar... 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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