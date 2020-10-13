CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Ekim Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek, birbirini suçlayan taraflar... 2 çocuk annesi Saliha Çalışkan’a ne oldu? Sirkeci tren garına bıraktı, 32 yıl sonra aramaya geldi... Oğlunu hiç görmeyen bir baba, suçlanan bir anneanne... Şükran Sakin 3.5 aylıkken bıraktığı ilk çocuğuna kavuşabilecek mi? Tek başına yaşayan emekli hemşire bir anda kayıplara karıştı! 50 yaşındaki Hatice Tusu nerede? Ayakkabısını almaya gidecekti, ikinci kez kayıplara karıştı... 15 yaşındaki liseli kızla ilgili sıcak gelişme ne? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek, birbirini suçlayan taraflar... 2 çocuk annesi Saliha Çalışkan'a ne oldu? Sirkeci tren garına bıraktı, 32 yıl sonra aramaya geldi... Oğlunu hiç görmeyen bir baba, suçlanan bir anneanne... Şükran Sakin 3.5 aylıkken bıraktığı ilk çocuğuna kavuşabilecek mi? Tek başına yaşayan emekli hemşire bir anda kayıplara karıştı! 50 yaşındaki Hatice Tusu nerede? Ayakkabısını almaya gidecekti, ikinci kez kayıplara karıştı... 15 yaşındaki liseli kızla ilgili sıcak gelişme ne? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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