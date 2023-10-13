Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; eşiyle tartıştı sırra kadem bastı! Şüphelerin odağındaki koca olay günü kiminle görüştü? Karısının geri dönmeyeceğini biliyor muydu? Kuşku uyandıran davranışlar, Bedriye Kılıç’ın kaybındaki soru işaretleri! 82 yaşında bir adam çöp atmaya çıktı sırra kadem bastı! Emekli astsubayla ilgili sıcak gelişme! Kayıp bir adam, kocasının kaybından babasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke, Hüseyin Bulkaz’ın şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; eşiyle tartıştı sırra kadem bastı! Şüphelerin odağındaki koca olay günü kiminle görüştü? Karısının geri dönmeyeceğini biliyor muydu? Kuşku uyandıran davranışlar, Bedriye Kılıç'ın kaybındaki soru işaretleri! 82 yaşında bir adam çöp atmaya çıktı sırra kadem bastı! Emekli astsubayla ilgili sıcak gelişme! Kayıp bir adam, kocasının kaybından babasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke, Hüseyin Bulkaz'ın şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.