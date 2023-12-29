Esra Erol 29 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fatma Hanım’ın hikayesi Türkiye’nin yüreğine dokundu! Esra Erol öldü sanılan Fatma’nın geçmişini ve ailesini buldu, 35 yıllık mucize gerçek oldu! Ablaları Ayşe ve Hülya neden Fatma’yı görmeye gelmedi? Büyük sır ortaya çıkacak, büyük gün bugün! Fatma hiç tanımadığı kızı Özlem’e, Yonca hiç görmediği ablasına kavuşacak! Şeref ve Elif bugün nikah masasına oturacak! Meliha oğlunun nikahına gelecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Aralık 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fatma Hanım'ın hikayesi Türkiye'nin yüreğine dokundu! Esra Erol öldü sanılan Fatma'nın geçmişini ve ailesini buldu, 35 yıllık mucize gerçek oldu! Ablaları Ayşe ve Hülya neden Fatma'yı görmeye gelmedi? Büyük sır ortaya çıkacak, büyük gün bugün! Fatma hiç tanımadığı kızı Özlem'e, Yonca hiç görmediği ablasına kavuşacak! Şeref ve Elif bugün nikah masasına oturacak! Meliha oğlunun nikahına gelecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.