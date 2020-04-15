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15.04.2020

Esra Erol 15 Nisan Çarşamba tek parça izle |Video - 15.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Pınar’ın bebeğinin babası Mehmet mi yoksa kendisini Tolga diye tanıtan Tarık mı? Kumar alışkanlığı nedeniyle 1.5 yıldır evine gitmeyen Nazife ortaya çıktı! Nazife kocası Mehmet’i neyle tehdit etti? 14 yaşındaki kızından 8 Mart’tan beri haber alamayan annenin isyanı! 2 aydır çocuğunu göremeyen Zühre Hanımın gözyaşları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Pınar'ın bebeğinin babası Mehmet mi yoksa kendisini Tolga diye tanıtan Tarık mı? Kumar alışkanlığı nedeniyle 1.5 yıldır evine gitmeyen Nazife ortaya çıktı! Nazife kocası Mehmet'i neyle tehdit etti? 14 yaşındaki kızından 8 Mart'tan beri haber alamayan annenin isyanı! 2 aydır çocuğunu göremeyen Zühre Hanımın gözyaşları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 15 NİSAN ÇARŞAMBA FULL İZLE

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