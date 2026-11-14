Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Danimarka, A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Liderliğini korumak isteyen Portekiz ile üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Danimarka'nın mücadelesi, saat 22.45'te A Haber'de şifresiz ve canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kendi sahasında taraftarının desteğiyle mücadele edecek Portekiz, kazanarak grup liderliğini korumak istiyor. Konuk ekip Danimarka ise zorlu deplasmandan alacağı puanlarla üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Portekiz - Danimarka karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Braga'daki mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz - Danimarka karşılaşması, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadele, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.