CANLI Uluslar Ligi'nde zirve düellosu! İsveç-Bosna Hersek randevusu A Spor'da

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun zirvesini yakından ilgilendiren kritik mücadelede 10 puanlı lider İsveç ile 8 puanla ikinci sırada bulunan Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da üç puan hedefiyle sahaya çıktığı mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.