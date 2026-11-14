CANLI Uluslar Ligi'nde zirve düellosu! İsveç-Bosna Hersek randevusu A Spor'da
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun zirvesini yakından ilgilendiren kritik mücadelede 10 puanlı lider İsveç ile 8 puanla ikinci sırada bulunan Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da üç puan hedefiyle sahaya çıktığı mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İsveç - Bosna Hersek karşılaşması, 14 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
İsveç ile Bosna Hersek arasındaki mücadele, Solna kentinde bulunan Strawberry Arena'da oynanıyor. 50 bin seyirci kapasitesine sahip statta karşılaşmayı İtalyan hakem S. Sozza yönetiyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İSVEÇ 10 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta mücadele eden İsveç, oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Henüz mağlubiyet yaşamayan İsveç, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü. Artı 4 averajla grubun zirvesinde yer alan İsveç, liderliğini korumayı hedefliyor.
BOSNA-HERSEK ZİRVE TAKİBİNDE
Bosna-Hersek, grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puana ulaştı. Rakip ağları 6 kez sarsan Bosna-Hersek, kalesinde 3 gol gördü. Artı 3 averajla ikinci sırada bulunan Bosna-Hersek, lider İsveç'in 2 puan gerisinde yer alıyor. Henüz yenilgi yaşamayan ekip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.