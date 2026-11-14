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UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Hollanda'dan Yunanistan'a 7 gol

Giriş Tarihi:
AA
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UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Hollanda'dan Yunanistan'a 7 gol

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A, B, C ve D liglerinde mücadelelerin yaşandığı gecede Hollanda, sahasında Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetine imza attı. Almanya ise deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yenmeyi başardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci günü, 4 farklı ligde oynanan toplam 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hollanda, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 7-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.

Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Almanya, deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Slovenya ile İsviçre golsüz berabere kaldı.

Sırbistan-Almanya maçı (A Haber Foto Arşiv)Sırbistan-Almanya maçı (A Haber Foto Arşiv)

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

İşte 5. hafta 2. günde elde edilen skorlar...

A Ligi - 2. Grup

Hollanda 7-0 Yunanistan

Sırbistan 1-3 Almanya

B Ligi - 1. Grup

İskoçya 2-1 Kuzey Makedonya

Slovenya 0-0 İsviçre

İskoçya-Kuzey Makedonya maçı (A Haber Foto Arşiv)İskoçya-Kuzey Makedonya maçı (A Haber Foto Arşiv)

C Ligi - 3. Grup

Moldova 2-1 Kazakistan

Slovakya 2-2 Faroe Adaları

C Ligi - 4. Grup

Bulgaristan 0-5 İzlanda

Lüksemburg 0-1 Estonya

D Ligi - 1. Grup

Andorra 2-0 Cebelitarık

D Ligi - 2. Grup

Lihtenştayn 0-1 Azerbaycan

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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