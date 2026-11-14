UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci günü, 4 farklı ligde oynanan toplam 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hollanda, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 7-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.

Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Almanya, deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Slovenya ile İsviçre golsüz berabere kaldı.