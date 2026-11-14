UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Hollanda'dan Yunanistan'a 7 gol
UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A, B, C ve D liglerinde mücadelelerin yaşandığı gecede Hollanda, sahasında Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetine imza attı. Almanya ise deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yenmeyi başardı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci günü, 4 farklı ligde oynanan toplam 10 karşılaşmayla tamamlandı.
Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hollanda, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 7-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.
Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Almanya, deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Slovenya ile İsviçre golsüz berabere kaldı.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
İşte 5. hafta 2. günde elde edilen skorlar...
A Ligi - 2. Grup
Hollanda 7-0 Yunanistan
Sırbistan 1-3 Almanya
B Ligi - 1. Grup
İskoçya 2-1 Kuzey Makedonya
Slovenya 0-0 İsviçre
C Ligi - 3. Grup
Moldova 2-1 Kazakistan
Slovakya 2-2 Faroe Adaları
C Ligi - 4. Grup
Bulgaristan 0-5 İzlanda
Lüksemburg 0-1 Estonya
D Ligi - 1. Grup
Andorra 2-0 Cebelitarık
D Ligi - 2. Grup
Lihtenştayn 0-1 Azerbaycan