Uluslar Ligi'nde Romanya ile Polonya karşı karşıya
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya karşı karşıya geliyor. İlk dört maçında puan alamayan ve sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Romanya, 4 puanla 3. sırada bulunan Polonya'yı konuk edecek. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya kozlarını paylaşacak. Geride kalan dört karşılaşmada puan elde edemeyen Romanya, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Konuk ekip Polonya ise ilk dört maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Grupta 3. sırada bulunan Polonya, Romanya deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmenin hesaplarını yapıyor.
ROMANYA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
-
Romanya - Polonya karşılaşması, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KARŞILAŞMANIN HAKEMİ VE STADYUM BİLGİLERİ
- Bükreş'teki 55 bin 634 seyirci kapasiteli Arena Națională'da oynanacak mücadeleyi hakem S. Gishamer yönetecek.