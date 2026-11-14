UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya kozlarını paylaşacak. Geride kalan dört karşılaşmada puan elde edemeyen Romanya, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Konuk ekip Polonya ise ilk dört maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Grupta 3. sırada bulunan Polonya, Romanya deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmenin hesaplarını yapıyor.