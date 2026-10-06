İsviçre evinde Kuzey Makedonya karşısında rahat kazandı: 3 puanı 3 golle aldı
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Para'dan canlı yayınlandı. Ev sahibi İsviçre, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsviçre, yeni sezonun dördüncü maçında Kuzey Makedonya'yı Luzern şehrindeki Thermoplan Arena'da konuk etti.
B Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Letonyalı hakem Edgars Maļcevs düdük çaldı.
Ev sahibi İsviçre, sahasında Kuzey Makedonya'yı 3-0'la geçti.
İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI A PARA'DA
Thermoplan Arena'da oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Grubun bir diğer maçında İskoçya, aynı saatte sahasında Slovenya'yı ağırladı. Konuk ekip Slovenya, mücadeleyi 2-1 kazandı.
MAÇTA İLK 11'LER
İSVİÇRE: Mvogo; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sierro, Sow; Rieder, Amdouni, Ndoye.
KUZEY MAKEDONYA: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Zajkov, Stojchevski; Elmas, Elezi; Doriev, Bardhi, Mitrovski; Rastoder.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. grup maçında İsviçre, F. Rieder'in 43. dakikada attığı golle Kuzey Makedonya karşısında skoru 1-0'a getirdi.
İSVİÇRE ÇOK RAHAT!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. grup maçında İsviçre, J. Manzambi'nin 73. dakikada attığı golle Kuzey Makedonya karşısında skoru 2-0'a getirdi.
GOL GOL GOL!
İsviçre, 81. dakikada N'Doye ile farkı 3'e çıkardı.