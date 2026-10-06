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Heyecan fırtınasında İspanya geriden gelip Hırvatlar karşısında 3 puanı kaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Heyecan fırtınasında İspanya geriden gelip Hırvatlar karşısında 3 puanı kaptı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Poljud Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 21.45’te başladı ve A Haber’den canlı yayınlandı. İspanya, geriden gelip Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 kazandı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Son iki maçında istediği sonuçları alamayan Hırvatistan, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefledi. İspanya ise deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istedi.

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşması Poljud Stadyumu'nda oynandı.

Konuk ekip İspanya, geriden gelip Hırvatistan'ı 2-1 devirdi.

Heyecan fırtınasında İspanya geriden gelip Hırvatlar karşısında 3 puanı kaptı - 1

KRİTİK KARŞILAŞMA A HABER'DE

Saat 21.45'te başlayan dev mücadele A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

MAÇTA İLK 11'LER

  • Hırvatistan (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol; Modrić, Jakić; Vlašić, Kovačić, Perišić; Matanović.

    İspanya (4-3-3): Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Marc Pubill; Pedri, Rodri; Álex Baena, Olmo, Yamal; Mikel Oyarzabal.

Heyecan fırtınasında İspanya geriden gelip Hırvatlar karşısında 3 puanı kaptı - 2

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

PERİSİC SAHNEDE!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında Hırvatistan, I. Perisic'in 17. dakikada attığı golle İspanya karşısında skoru 1-0'a getirdi.

HIRVATİSTAN PERİSİC İLE 1-0 ÖNDE

İSPANYA'DAN MERİNO İLE CEVAP GELDİ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İspanya, M. Merino 'nun 61. dakikada attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 1-1'e getirdi.

İSPANYA'NIN KURTARICISI MERİNO YİNE ATTI!

GOL GOL GOL!

Mikel Merino'dan 89. dakikada İspanya'yı öne geçiren gol!

MERİNO İSPANYA'YI GERİ DÖNDÜRDÜ!

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