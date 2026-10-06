UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Son iki maçında istediği sonuçları alamayan Hırvatistan, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefledi. İspanya ise deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istedi.

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşması Poljud Stadyumu'nda oynandı.

Konuk ekip İspanya, geriden gelip Hırvatistan'ı 2-1 devirdi.