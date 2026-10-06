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Uluslar Ligi'nde dev randevuda İngiltere Çekya'yı 3-0'la geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde dev randevuda İngiltere Çekya'yı 3-0'la geçti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve Çekya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun dördüncü maçında Çekya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk etti.

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük düdük çaldı.

Ev sahibi İngiltere, Harry Kane'in duble yaptığı maçta Çekya'yı 3-0 yendi.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI A SPOR'DA

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Grubun bir diğer maçında A Haber ekranlarında Hırvatistan, sahasında İspanya'yı konuk etti. İspanyollar mücadeleyi 2-1 kazndı.

MAÇTA İLK 11'LER

İNGİLTERE: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi, Hall; Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly; Rogers, Kane, Eze.

ÇEKYA: Horníček; Sláma, Hranáč, Vitík, Coufal; Sadílek, Král; Šulc; Lingr, Naderi, Ambros.

Uluslar Ligi'nde dev randevuda İngiltere Çekya'yı 3-0'la geçti - 1

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

ÇEKYA İÇİN ŞANSSIZ AN!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, V. Coufal'ın 27. dakikada kendi kalesine attığı golle Çekya karşısında skoru 1-0'a getirdi.

ÇEKYA KENDİ KALESİNE ATTI: İNGİLTERE 1-0'I YAKALADI

KANE KANE KANE!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, H. Kane'nin 40. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 2-0'a getirdi.

İNGİLTERE'DE KANE YİNE ATTI!

GOLCÜDEN DUBLE!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, H. Kane'nin 57. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 3-0'a getirdi.

İNGİLTERE 3-0 ÇEKYA: KANE'DEN DUBLE!

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