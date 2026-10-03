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İngiltere deplasmanda tarih yazdı: Hırvatistan'ı 7-0 yendiler!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere deplasmanda tarih yazdı: Hırvatistan'ı 7-0 yendiler!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Hırvatistan ve İngiltere karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Hırvatistan, yeni sezonun üçüncü maçında İngiltere'yi Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da konuk etti.

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 19.00'da başladı. Maçta Alman hakem Jesús Gil Manzano düdük çaldı.

İngiltere, konuk olduğu Hırvatistan'ı 7-0 yenerek tarihi bir zafere imza attı.

İngiltere deplasmanda tarih yazdı: Hırvatistan'ı 7-0 yendiler! - 1

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

İNGİLTERE MAÇTA ERKEN ÖNE GEÇTİ

İNGİLTERE MAÇTA ERKEN ÖNE GEÇTİ: GOL HARRY KANE'DEN

İngiltere, Hırvatistan karşısında mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında sahneye çıkan Harry Kane, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İNGİLTERE FARKI 2'YE ÇIKARDI

BELLINGHAM SAHNEDE! İNGİLTERE FARKI 2'YE ÇIKARDI

İngiltere, Hırvatistan karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. İlk golün ardından baskısını sürdüren İngilizler, karşılaşmanın 21. dakikasında Jude Bellingham'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

İNGİLTERE FARKI 3'E ÇIKARDI

GORDON FARKI 3'E ÇIKARDI

İngiltere, Hırvatistan karşısında farkı daha da açtı. Mücadelenin 39. dakikasında Anthony Gordon, Jarell Quansah'ın yaptığı asistin ardından kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 3-0 öne geçirdi.

HIRVATİSTAN KARŞISINDA İNGİLTERE ŞOV

İNGİLTERE FARKA KOŞUYOR

İngiltere, Hırvatistan karşısında gol yağmurunu sürdürüyor. İlk yarının son bölümünde Bukayo Saka sahneye çıktı ve kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi.

KANE'DEN DUBLE ŞOV

HARRY KANE YİNE SAHNEYE ÇIKTI! FARK 5'E YÜKSELDİ

İngiltere, Hırvatistan karşısında farka koşuyor. Harry Kane, 53. dakikada sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydetti. Elliot Anderson'ın asistiyle gelen golün ardından skor 5-0 oldu.

BUKAYO SAKA HATAYI AFFETMEDİ: SKORU 6-0 YAPTI!

SAKA AFFETMEDİ!

İngiltere, Hırvatistan karşısında skoru 6-0 yaptı! Bukayo Saka, Hırvat savunmasının hatasını affetmedi.

ROGERS SAHNEDE: DURUM 7-0'A GELDİ!

HIRVATLARIN EN AĞIR YENİLGİSİ!

İngiltere, Morgan Rogers'ın golüyle Hırvatistan karşısında skoru 7-0 yaptı.

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