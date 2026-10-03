Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç
Giriş Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi’nde 3. hafta heyecanı A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup’ta Belçika deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken Fransa ile İtalya yenişemedi. Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Edin Dzeko, Bosna-Hersek Milli Takımı’yla son kez sahaya çıktı.
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 10 maçla devam etti.
Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı karşılaşmada, İsveç ile 1-1 berabere kaldı.
TOPLU SONUÇLAR
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- A LİGİ
1. Grup:
Belçika-Türkiye: 3-0
Fransa-İtalya: 1-1
- B LİGİ
2. Grup:
Macaristan-Gürcistan: 1-0
Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3
4.Grup:
Polonya-Romanya: 6-0
Bosna-Hersek-İsveç: 1-1
- C LİGİ
2. Grup:
Letonya-Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0
3. Grup:
Kazakistan-Moldova: 1-2
Faroe Adaları-Slovakya: 1-1