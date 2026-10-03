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Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç

Giriş Tarihi:
AA
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Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç

UEFA Uluslar Ligi’nde 3. hafta heyecanı A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup’ta Belçika deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken Fransa ile İtalya yenişemedi. Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Edin Dzeko, Bosna-Hersek Milli Takımı’yla son kez sahaya çıktı.

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 10 maçla devam etti.

Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı karşılaşmada, İsveç ile 1-1 berabere kaldı.

Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç - 1

TOPLU SONUÇLAR

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A LİGİ

1. Grup:

Belçika-Türkiye: 3-0

Fransa-İtalya: 1-1

Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç - 2

- B LİGİ

2. Grup:

Macaristan-Gürcistan: 1-0

Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3

4.Grup:

Polonya-Romanya: 6-0

Bosna-Hersek-İsveç: 1-1

Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç - 3

- C LİGİ

2. Grup:

Letonya-Karadağ: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0

3. Grup:

Kazakistan-Moldova: 1-2

Faroe Adaları-Slovakya: 1-1

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