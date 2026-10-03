Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! Türkiye’den kötü sonuç

UEFA Uluslar Ligi’nde 3. hafta heyecanı A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup’ta Belçika deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken Fransa ile İtalya yenişemedi. Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Edin Dzeko, Bosna-Hersek Milli Takımı’yla son kez sahaya çıktı.