Beyaz Rusya-San Marino karşılaşmasında 4 golle kazanan ev sahibi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Beyaz Rusya evinde San Marino'yu konuk etti. Ev sahibi Beyaz Rusya, San Marino karşısında zorlanmadı ve mücadeleyi 4-0 kazandı.