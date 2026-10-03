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Beyaz Rusya-San Marino karşılaşmasında 4 golle kazanan ev sahibi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyaz Rusya-San Marino karşılaşmasında 4 golle kazanan ev sahibi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Beyaz Rusya evinde San Marino'yu konuk etti. Ev sahibi Beyaz Rusya, San Marino karşısında zorlanmadı ve mücadeleyi 4-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Beyaz Rusya ile San Marino karşı karşıya geldi.

2 maçta sadece 1 puan elde eden Beyaz Rusya, seyircisi önünde kazanmayı hedefledi.

Beyaz Rusya, evinde konuk ettiği San Marino'yu 4-0 yendi.

Konuk ekip San Marino ise oynadığı 3 mücadelede 14 gol yedi ve henüz gol atamadı.

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