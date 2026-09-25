Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa

(İKİNCİ YARI)
49. dakikada Arda Güler'in, düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak baraja çarpıp direğin yanından kornere çıktı.
50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Arda Güler ceza sahası içine ortaladı. Boş pozisyondaki İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci Maignan son anda topu kornere tokatladı.
54. dakikada Fransa öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Olise, soldan atağa katılan Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Olise, sağdan ceza alanına giren Kounde'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
74. dakikada Fransa savunmasının çıkaramadığı topu kapan Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, kaleci Maignan topu kornere çeldi.
76. dakikada sağdan son çizgiye inen Zeki Çelik'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Abdülkerim Bardakcı'nın röveşata vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
84. dakikada orta sahadan atılan derin pasa hareketlenen Barcola, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk eden Uğurcan gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında 87. dakikada pozisyonu yeniden izleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığına hükmederek bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup oldu.
MBAPPE CEZA SAHASINDA TEHLİKE YARATTI
Fransa, 17. dakikada Mbappe ile ceza sahası içinde tehlikeli bir pozisyon yakaladı.
FERDİ KADIOĞLU FRANSA KALESİNDE TEHLİKE YARATTI
Milli Takımımız, 27. dakikada Ferdi Kadıoğlu'yla Fransa kalesinde gole yaklaştı.
BARIŞ ALPER YILMAZ YERDE KALDI! MİLLİ TAKIM PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 31. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Fransa ceza sahasında yerde kalırken penaltı bekledi. Hakem Felix Zwayer ise oyunu sürdürdü.
UĞURCAN ÇAKIR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
Fransa, 42. dakikada Olise'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşunda gole yaklaştı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, şutu mükemmel bir kurtarışla çıkardı.
AY-YILDIZLILARDAN TEHLİKELİ ATAK! MAIGNAN GOLE İZİN VERMEDİ
Türkiye, 49. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kornerden gelen ortaya İsmail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Maignan gole izin vermedi.
KOCAELİ'DE İLK GOL
Fransa, karşılaşmanın 54. dakikasında yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle Ay-yıldızlılar karşısında 1-0 öne geçti.
"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ"
Maç öncesi ATV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella, "Kesinlikle futbolda şimdi zamana odaklanmamız lazım. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamalarına devam eden Montella, "Fransa'yı en iyi şekilde değerlendirdik. Maçı en az hatayla tamamlayacağız. Bu tarz maçlarda cesaretli oynayarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'yı konuk etti. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmayer üstlendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda oynanan ABD karşılaşmasının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın yerlerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun'u 11'de görevlendirdi.
Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Salih Özcan ikilisini görevlendiren Montella; sağ kanatta Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Can Uzun'u 11'de sahaya süren Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.
347 GÜN SONRADA KOCAELİ'DE
Türkiye, yaklaşık 11 aylık ara sonrasında Kocaeli'de maça çıktı. Son olarak 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk eden Türkiye, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. O maçta oluşturulan atmosferin yanı sıra Kocaeli Stadyumu'nun, Riva'daki kamp merkezine yakın olması da stadyumun seçilmesinde önemli etken oldu.