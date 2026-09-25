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Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa

A Milli Futbol Takımımız, tarih yazarak yükseldiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında dünya devi Fransa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan 1. Grup'taki heyecan dolu mücadele, futbolseverlerle ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak buluştu. Fransa, Mbappe'nin attığı tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında dünya devi Fransa ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'un açılış maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırladı.

Saat 21.45'te başlayan dev mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Karşılaşmada hakem Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlendi.

Fransa karşısında gol pozisyonlarına giren Milli Takımımız, aradığı golü bulamadı. Fransa ise yıldız golcüsü Mbappe'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 1

MAÇTA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Olise, Cherki, Doue, Mbappe

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 2

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakika Abdülkerim'in savunma arkasına pasında Barış Alper Yılmaz ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Maignan üzerine gelen topu parmaklarının ucuyla çeldi.

17. dakikada Cherki'nin pasında ceza sahasının sağından Olise'nin penaltı noktasına çevirdiği topa Mbappe'nin şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Arda'nın ortasında kale önünde Ferdi'nin kafa vuruşunda top kaleci Maignan'da kaldı.

43. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Olise'nin şutunda kaleci Uğurcan, köşede giden topu kornere çeldi.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 3

(İKİNCİ YARI)

49. dakikada Arda Güler'in, düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak baraja çarpıp direğin yanından kornere çıktı.

50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Arda Güler ceza sahası içine ortaladı. Boş pozisyondaki İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci Maignan son anda topu kornere tokatladı.

54. dakikada Fransa öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Olise, soldan atağa katılan Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Olise, sağdan ceza alanına giren Kounde'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

74. dakikada Fransa savunmasının çıkaramadığı topu kapan Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, kaleci Maignan topu kornere çeldi.

76. dakikada sağdan son çizgiye inen Zeki Çelik'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Abdülkerim Bardakcı'nın röveşata vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

84. dakikada orta sahadan atılan derin pasa hareketlenen Barcola, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk eden Uğurcan gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında 87. dakikada pozisyonu yeniden izleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığına hükmederek bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup oldu.

MBAPPE CEZA SAHASINDA TEHLİKEYİ YARATTI

MBAPPE CEZA SAHASINDA TEHLİKE YARATTI

Fransa, 17. dakikada Mbappe ile ceza sahası içinde tehlikeli bir pozisyon yakaladı.

FERDİ KADIOĞLU FRANSA KALESİNDE TEHLİKE YARATTI

FERDİ KADIOĞLU FRANSA KALESİNDE TEHLİKE YARATTI

Milli Takımımız, 27. dakikada Ferdi Kadıoğlu'yla Fransa kalesinde gole yaklaştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ YERDE KALDI

BARIŞ ALPER YILMAZ YERDE KALDI! MİLLİ TAKIM PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Fransa ceza sahasında yerde kalırken penaltı bekledi. Hakem Felix Zwayer ise oyunu sürdürdü.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

UĞURCAN ÇAKIR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

Fransa, 42. dakikada Olise'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşunda gole yaklaştı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, şutu mükemmel bir kurtarışla çıkardı.

AY-YILDIZLILARDAN TEHLİKELİ ATAK

AY-YILDIZLILARDAN TEHLİKELİ ATAK! MAIGNAN GOLE İZİN VERMEDİ

Türkiye, 49. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kornerden gelen ortaya İsmail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Maignan gole izin vermedi.

FRANSA TÜRKİYE KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ

KOCAELİ'DE İLK GOL

Fransa, karşılaşmanın 54. dakikasında yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle Ay-yıldızlılar karşısında 1-0 öne geçti.

"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Maç öncesi ATV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella, "Kesinlikle futbolda şimdi zamana odaklanmamız lazım. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarına devam eden Montella, "Fransa'yı en iyi şekilde değerlendirdik. Maçı en az hatayla tamamlayacağız. Bu tarz maçlarda cesaretli oynayarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 4

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'yı konuk etti. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmayer üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda oynanan ABD karşılaşmasının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın yerlerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun'u 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Salih Özcan ikilisini görevlendiren Montella; sağ kanatta Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Can Uzun'u 11'de sahaya süren Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 5

347 GÜN SONRADA KOCAELİ'DE

Türkiye, yaklaşık 11 aylık ara sonrasında Kocaeli'de maça çıktı. Son olarak 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk eden Türkiye, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. O maçta oluşturulan atmosferin yanı sıra Kocaeli Stadyumu'nun, Riva'daki kamp merkezine yakın olması da stadyumun seçilmesinde önemli etken oldu.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 6

MERT GÜNOK'A VEDA

Daha önce yaptığı açıklama ile milli takım kariyerini noktaladığını duyuran tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Fransa maçı öncesinde stadyumda alkışlarla uğurlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Günok'a çerçeveletilmiş şekilde milli takımdaki formasını hediye etti.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 7

EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI

Geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar, Fransa mücadelesi öncesinde unutulmadı. Milli futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine Ebubekir Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Stadyum skorboardlarında da Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in fotoğraflarını yer verildi. Ayrıca mücadele öncesinde saygı duruşunda da bulunuldu.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 8

KOCAELİ'DE TAM DESTEK

Kocaeli'de Fransa ile Türkiye arasında oynanan UEFA Uluslar A Ligi mücadelesi başladı. Stadyum adeta kırmızı beyaza bürünürken, taraftarlar tezahüratları ile millilere destek verdi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde iki ülkenin milli marşları okundu. Türkiye Milli Marşı'nın okunması sırasında tribünleri dolduran taraftarlar hep birlikte marşa eşlik etti. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu adeta kırmızı-beyaza büründü. Ayrıca stadyumda dev Türk bayrağı açıldı.

Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa - 9

ZIDANE'IN İLK MAÇI KOCAELİ'DE

Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Zinedine Zidane, ilk resmi maçına Kocaeli'de çıktı. Tecrübeli teknik adam, Deschamps ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme imzalamıştı.

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