Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık! Maç sonucu: Türkiye 0-1 Fransa

(İKİNCİ YARI)

49. dakikada Arda Güler'in, düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak baraja çarpıp direğin yanından kornere çıktı.

50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Arda Güler ceza sahası içine ortaladı. Boş pozisyondaki İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci Maignan son anda topu kornere tokatladı.

54. dakikada Fransa öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Olise, soldan atağa katılan Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Olise, sağdan ceza alanına giren Kounde'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

74. dakikada Fransa savunmasının çıkaramadığı topu kapan Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, kaleci Maignan topu kornere çeldi.

76. dakikada sağdan son çizgiye inen Zeki Çelik'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Abdülkerim Bardakcı'nın röveşata vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

84. dakikada orta sahadan atılan derin pasa hareketlenen Barcola, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk eden Uğurcan gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında 87. dakikada pozisyonu yeniden izleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığına hükmederek bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup oldu.

MBAPPE CEZA SAHASINDA TEHLİKE YARATTI

Fransa, 17. dakikada Mbappe ile ceza sahası içinde tehlikeli bir pozisyon yakaladı.

FERDİ KADIOĞLU FRANSA KALESİNDE TEHLİKE YARATTI

Milli Takımımız, 27. dakikada Ferdi Kadıoğlu'yla Fransa kalesinde gole yaklaştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ YERDE KALDI! MİLLİ TAKIM PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Fransa ceza sahasında yerde kalırken penaltı bekledi. Hakem Felix Zwayer ise oyunu sürdürdü.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

Fransa, 42. dakikada Olise'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşunda gole yaklaştı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, şutu mükemmel bir kurtarışla çıkardı.

AY-YILDIZLILARDAN TEHLİKELİ ATAK! MAIGNAN GOLE İZİN VERMEDİ

Türkiye, 49. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kornerden gelen ortaya İsmail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Maignan gole izin vermedi.

KOCAELİ'DE İLK GOL

Fransa, karşılaşmanın 54. dakikasında yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle Ay-yıldızlılar karşısında 1-0 öne geçti.

"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Maç öncesi ATV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella, "Kesinlikle futbolda şimdi zamana odaklanmamız lazım. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarına devam eden Montella, "Fransa'yı en iyi şekilde değerlendirdik. Maçı en az hatayla tamamlayacağız. Bu tarz maçlarda cesaretli oynayarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.